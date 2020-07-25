شكرا لقرائتكم خبر عن موليكا يبتعد عن الأهلي فى صيف 2020 رغم رغبة اللاعب الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد النادى الأهلى بنسبة كبيرة للغاية عن ضم الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم نادى مازيمبى الكونغولى، وبات واضحاً أن النادى لن يضم اللاعب خلال ميركاتو صيف 2020 لعدة أسباب، فى مقدمتها إمكانية بقاء المغربى وليد أزارو الذى انتهت إعارته مؤخراً لنادى الاتفاق السعودى، ما يعنى عدم وجود أماكن للأجانب فى قائمة الفريق، بل إن الأهلى سيكون مُضطراً لبيع الأنجولى جيرالدو حال عودة أزارو، ووقتها لن يضم الفريق أجانب آخرين.

كما ابتعد موليكا عن الأهلى بسبب عدم حماس السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لضم اللاعب الكونغولى، حيث سبق وحدد رينيه فايلر أولوياته بشأن اللاعب الأجنبى الذى يرغب فى ضمّه وهو الأوروجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، وبعدما فشلت محاولات الأهلى لضم لاعب صن داونز تراجع فايلر بشكل كبير عن ضم بديل له.

ووفقاً لمصدر فى القلعة الحمراء، فإن الأهلى أغلق بنسبة كبيرة ملف موليكا، رغم أن الأخير رحّب بالتعاقد مع الأهلى، وأبلغ إدارة القلعة الحمراء بهذه الرغبة، لكن عدم حماس المدير الفنى أنهى طموح القلعة الحمراء فى إتمام الصفقة التى رشّحها كثيرون للأهلى قبل أن يتم إغلاقها تماماً وسط تناثر أنباء حول اقتراب اللاعب من نادى ليل الفرنسي.

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من ناحية أخرى، تدخل الاتحاد التونسى لكرة القدم لحل أزمة الأهلى مع الصفاقسى بشأن مستحقات القلعة الحمراء لدى النادى التونسى، والتى تبلغ مائة ألف دولار تم تحويلها بالخطأ للنادى التونسى قبل سنوات تمثل قيمة رعاية النيجيرى جونيور أجاى لاعب الأهلى الحالى والصفاقسى السابق، وأبدى الاتحاد التونسى استعداده لتسديد الـ100 ألف دولار للأهلى من أجل عدم تطبيق الحكم الذى أصدره الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لصالح القلعة الحمراء ضد الصفاقسى، ويقضى بإيقاف الصفاقسى من القيد 3 فترات بجانب منعه من المشاركة فى بطولة أفريقيا فى نسختها المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات بين الأهلى والصفاقسى أكد خلالها الأخير أن الاتحاد التونسى سيُسدد مبلغ المائة ألف دولار من أجل وقف تنفيذ الحكم على أن يقوم الصفاقسى بعدها بتسديد المبلغ لاتحاد الكرة فى بلاده حيث يُعانى النادى التونسى من أزمة مالية طاحنة فى الوقت الراهن جعلته غير قادر على تسديد هذا المبلغ البسيط.

الأهلى كان قد قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس النادى التونسى عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويلها بالخطأ للصفاقسى، وهو يمثل رعاية النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى، وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى كذلك تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألفاً فقط لكنه ظل يُماطل فترة طويلة فى تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الأهلى الحالى برئاسة محمود الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.

وحصل الأهلى على حُكم من "فيفا" بأحقيته فى استرداد 100 ألف دولار لدى الصفاقسى، حيث أعلن الاتحاد الدولى الحكم بشكل نهائى ليتم منع النادى التونسى من القيد بجانبه حرمانه من المشاركة فى بطولة أفريقيا النسخة المقبلة.