شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى "صفقة الزمالك المنتظرة" يحتفل بعيد ميلاده الـ"28" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل التونسى حمزة المثلوثى، نجم الصفاقسى التونسى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ "28" لاسيما أنه من مواليد 25 يوليو 1992، ويقترب نادى الزمالك من إعلان ضم المثلوثى لصفوف الفريق فى ظل رغبة الأبيض فى إيجاد بديل جيد للتونسى حمدى النقاز، بعد رحيله من القلعة البيضاء فى يناير الماضى.

وتشبه جماهير الصفاقسى المثلوثى بالتونسى على معلول، ظهير الفريق السابق والمنتقل لنادى الأهلى، لكن فى الجبهة اليمنى خصوصا أنه يمتلك نفس القدرات التى يملكها معلول بإجادة اللعب فى أكثر من مركز سواء الظهير الأيمن أو الجناح المهاجم.

شارك حمزة المثلوثى مع الصفاقسى بشكل عام فى 99 مباراة منذ موسم 2017 أحرز 7 أهداف وصنع 15 هدفا، كما لعب مع نادى البنرزتى قبل انتقاله للصفاقسى فى 128 مباراة أحرز 3 أهداف وصنع 5.

لعب حمزة المثلوثى مع الصفاقسى هذا الموسم 14 مباراة فى الدورى التونسى، أحرز هدفين وصنع 3 كما شارك فى مباراتين فقط بالكونفيدرالية

أما مع المنتخب شارك المثلوثى فى 29 مباراة دولية، وكانت بدايته الدولية فى 15 مارس 2014.

وكان المثلوثى وجه رسالة لكل من جماهير نادى البنزرتى والصفاقسى التى تعتبر رسالة الوداع قبل بدء رحلة جديدة مع المارد الأبيض.

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وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن المثلوثى الموجود حاليا فى القاهرة تمهيدًا لتوقيع عقده مع نادى الزمالك، نشر رسالة عبر حسابة الرسمى على موقع "انستجرام" قام خلالها، "أشكر جماهير النادى الصفاقسى على مؤازرته، وعبر عن امتنانه للنادى الذى قدم له الكثير وفخره بارتداء قميصه والدفاع عنه دون حسابات، كما شكر المثلوثى كل العاملين بالفريق من مسؤولين وجهاز فنى وطبى ولاعبين".

وأشار الموقع إلى أن اللاعب التونسى وجه الشكر لناديه الأصلى البنزرتى وعبر عن حبه الأبدى له متمنيا له العودة الى مكانته المعتادة وهى التالق وطنيا وافريقيا.

وكانت صحيفة "الشروق" التونسية، قد قالت إن المثلوثى الذى وقع عقداً رسمياً مع نادى الزمالك سوف يتقاضى 5 مليارات سنتيم مغربى، ما يوازى 5 ملايين دولار 80 مليون جنيه مصرى، نظير انتقال اللاعب لمدة 3 سنوات.

وأضافت الصحيفة أن الظهير الأيمن الدولى حمزة المثلوثى وقع عقداً مع الزمالك المصرى يمتد لـ 3 سنوات حتى شهر يونيو من سنة 2023، بعد مفاوضات بين الطرفين دامت أشهر عديدة.