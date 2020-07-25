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فرج عامر يغادر جروب لاعبى سموحة على واتس آب بعد الخسارة من الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر فرج عامر، رئيس نادى سموحة الواتس اب، الذى يجمعه بالجهاز الفنى ولاعبى فريقه بعد النتائج السيئة التى يحققها الفريق فى اللقاءات الودية والهزيمة من الزمالك بخماسية مقابل هدف والخسارة أيضا من الأهلى برباعية نظيفة.

ورفض فرج عامر العودة للجروب من جديد بالرغم من محاولات البعض، رابطا عودته بتحسن النتائج فى اللقاءات، خاصة أن الفريق يظهر بشكل سيئ حتى الآن.

وقال فرج عامر رئيس نادى سموحة، إن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة النادى عرضا من أحد الأندية لضم حسام حسن مهاجم الفريق، وطلب 2 مليون دولار للاستغناء عن اللاعب ولكن الصفقة لم تتم، موضحاً أن الأهلى والزمالك لم يطلبا رسمياً التعاقد مع مهاجم الفريق ولكنى حددت مبلغ 2 مليون دولار لمن يريد التعاقد مع حسام حسن.

وأوضح رئيس نادى سموحة أنه سيتم إجراء مسحات لجميع اللاعبين بصفة مستمرة خلال الفترة القادمة للحفاظ سلامة الجميع، متابعا أن النادى يتبع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الأيام الماضية وحرصين تماماً على الحفاظ على جميع العاملين بالنادى من خلال إجراء مسحات بصفة مستمرة.

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