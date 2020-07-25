شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يتراجع: حدث سوء فهم لكلامى ووصلنا مونديال90 بأفضل لاعبين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حدوث سوء فهم لتصريحاته خلال الساعات الماضية، لذا وجب عليه توضيح تلك التصريحات قائلاً، "الأندية والمنتخبات المصرية حصلت على البطولات بعرقها وشقاها، والكرة المصرية ستظل أسياد القارة على مستوى الأداء والمنتخبات عظيمة والأندية كذلك والمدربين".



وأضاف فاروق جعفر ، فى فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى، "كنت أتحدث عن حالة الطرد التى تعرض لها محمود علاء مدافع الزمالك فى مباراة بيراميدز الودية الأخيرة، وأن الطرد يجعل اللاعبين والفريق تقل قوتهم فى المباراة، وأن طرد محمود علاء خطأ وممكن أى لاعب يخطئ، ثم تحدثت بأننى خلال فترة لعبى فى أواخر السبعينات جلست فى جلسة فنية مع الحكام فى الاجتماع الذى يحضره قائد الفريق ومراقب المباراة، وكان أيامها الحكم من بلد والثنائى المساعد من بلد أخرى وحصل هذا الموقف مرة واحدة إن الناس قالت لنا نطرد لاعب ولا ناخد ضربة جزاء وأنا رفضت ذلك ونادى آخر حصله نفس الموقف".

أوضح فاروق جعفر تصريحاته قائلا، "أنا مش بتكلم عن قوة المنتخبات المصرية أو الأندية ومازالت الكرة المصرية أسياد القارة فى الأداء، سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية، عمرى ما اتكلمت عن إمكانيات وقدرات وكفاءة الأندية أو المنتخبات لأن المنتخبات والأندية المصرية عظيمة، ولو كان حصل سوء فهم أنا مش قصدى كده خالص لأن كل البطولات حصلنا عليها بعرقها وشقاها، ووصول مصر إلى كأس العالم كان عندنا أحسن لاعبين سواء 90 أو 2018 وستظل مصر زعيمة الكرة الأفريقية".

وتأتى تصريحات فاروق جعفر التوضيحية بعد ساعات من تصريحاته التى أطلقها عبر قناة الزمالك والتى زعم فيها أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز"، وواصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.