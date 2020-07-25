شكرا لقرائتكم خبر عن رد قوي من شوبير على تصريحات فاروق جعفر المثيرة للجدل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب الفراعنة السابق، بشأن مجاملات الحكام الأفارقة لمنتخب مصر والفرق المصرية ومن بينها الزمالك.

وكان فاروق جعفر قال إن التحكيم في أفريقيا يحمل توجهات كبيرة، حسب رغبة المسؤولين عن اللعبة في القارة خلال كل فترة محددة.

وأضاف «جعفر»، في تصريحات على شاشة قناة الزمالك: «منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عديدة».

وواصل: «أتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفًا وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن الحكم أعلن عدم تخطي الكرة خط المرمى»، مشيرًا إلى أن «بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية».

ورد «شوبير» على تصريحات فاروق جعفر قائلًا: «على مدى ست سنوات كاملة كابتن للنادي الأهلي وأيضًا كنت كابتن لمنتخب مصر، لم أجلس يومًا مع حكم في مباراة لا محليًا ولا أفريقيًا ولا دوليًا».

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