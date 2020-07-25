شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. مصر تشارك لأول مرة بكأس العالم للقارات وتتعادل مع بوليفيا 2/2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 25 يوليو 1999 ، شارك منتخب مصر فى كأس العالم للقارات بالمكسيك لأول مرة فى تاريخه بعد فوزها بكأس الأمم الإفريقية التى أقيمت فى بوركينا فاسو "1998" ، كانت قائمة المنتخب المصرى بقيادة الجنرال محمود الجوهرى مكونة من" نادر السيد، إبراهيم حسن، محمد عمارة، هانى رمزى، سميركمونة، محمد يوسف، ياسر رضوان، حسام حسن(كابتن الفريق)،عبدالستار صبرى، ياسر ريان، هادى خشبة، عبدالحميد بسيونى، حازم إمام، عبدالظاهر السقا، عصام الحضرى، أحمد حسن، حسام عبدالمنعم ، خالد بيبو، وليد صلاح الدين".

وكانت أول مباراة للفراعنة زى النهاردة عام "1999" عندما واجه منتخب بوليفيا، وأنتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق، سجل هدفى مصر عبدالستار صبرى بعد مرور ثمانية دقائق، وياسر رضوان فى الدقيقة "63" من الشوط الثانى.

وجاء تشكيل مصر فى أول مباراة كالأتى: عصام الحضرى، إبراهيم حسن، عبدالظاهر السقا، مدحت عبدالهادى، محمد يوسف، أحمد حسن، هانى رمزى، ياسر رضوان، عبدالستار صبرى (خالد بيبو ق75)، حازم إمام (هادى خشبة ق84) ،حسام حسن (عبدالحميد بسيونى ق61).

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ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وفى وقت سابق، أكد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه يدين للنادى الأهلى الذى يعتبره بيته الأول وعاش بين جدرانه بالفضل والسبب الرئيسى فيما وصل اليه حاليا.

وقال البدرى خلال حواره مع موقع نهائيات كأس العالم 2022 التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، "الأهلى بالنسبة لى حياة بأكملها داخل هذا الكيان العظيم لأكثر من أربعين عاماً، كل اللحظات السعيدة تمر أمامى بشكل مستمر، لقد تعلمت هناك الكثير من المثابرة والصبر وإتقان العمل، تعرف ما معنى الحكمة وتعلم المسؤولية فى مختلف المواقف، تكتسب الروح الانتصارية وتحقيق الذات. الأهلى يعنى البطولات والنجاح، هو القمة وكيفية الوصول إليها والمحافظة عليها. لعبت له وأنا شاب صغير، ومن ثم اتجهت للتدريب فيه بعد الاعتزال، كان هدفى دوما أن أرد جميل هذا النادى الكبير"