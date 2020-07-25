شكرا لقرائتكم فاروق جعفر يتراجع عن تصريحاته: حدث سوء فهم ووصلنا مونديال 90 بأفضل لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه حدث سوء فهم لتصريحاته خلال الساعات الماضية لذا وجب عليه توضيح تلك التصريحات، قائلاً:"الأندية والمنتخبات المصرية حصلت على البطولات بعرقها وشقاها، والكرة المصرية ستظل أسياد القارة على مستوى الأداء والمنتخبات عظيمة والأندية كذلك والمدربين".

وتابع فاروق جعفر فى فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعى قائلاً:"كنت أتحدث عن حالة الطرد التي تعرض لها محمود علاء مدافع الزمالك في مباراة بيراميدز الودية الأخيرة، وإن الطرد يجعل اللاعبين والفريق تقل قوتهم فى المباراة وإن طرد محمود علاء خطأ وإن ممكن أي لاعب يخطأ ثم تحدثت إننى خلال فترة لعبى فى أواخر السبعينات جلست فى جلسة فنية مع الحكام فى الاجتماع الذى يحضره قائد الفريق ومراقب المباراة، وكان أيامها الحكم من بلد والثنائى المساعد من بلد أخرى وحصل هذا الموقف مرة واحدة إن الناس قالت لنا نطرد لاعب ولا ناخد ضربة جزاء وأنا رفضت ذلك ونادي آخر حصله نفس الموقف".

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كما أوضح فاروق جعفر قائلا:"أنا مش بتكلم عن قوة المنتخبات المصرية أو الأندية ولا زالت الكرة المصرية تعتبر أسياد القارة فى الأداء سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية، عمرى ما إتكلمت عن إمكانيات وقدرات وكفاءة الأندية أو المنتخبات لأن المنتخبات والأندية المصرية عظيمة ولو كان حصل سوء فهم أنا مش قصدى كده خالص لأن كل البطولات حصلنا عليها بعرقها وشقاها، ووصول مصر إلى كأس العالم كان عندنا أحسن لاعبين سواء 90 أو 2018 وستظل مصر زعيمة الكرة الأفريقية".

وتأتى تصريحات فاروق جعفر التوضيحية بعد ساعات من تصريحاته التى أطلقها عبر قناة الزمالك والتى زعم فيها إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز"، وواصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.