شكرا لقرائتكم محمد جودة: فاروق جعفر يؤكد مجاملة الزمالك أفريقيا في عز صراع بطل القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد جودة نجم الاهلى السابق، على تصريحات أسطورة الزمالك فاروق جعفر، بشأن مجاملة الحكام للفرق المصرية خلال بطولات أفريقيا والمنتخب.

وكان فاروق جعفر أكد في تصريحات عبر قناة الزمالك: إنه كقائد للفريق خلال تلك الفترة، كان يجلس مع عدد من حكام المباريات في البطولات الأفريقية قبل صافرة البداية، بحضور بعض من مسئولي النادي ومنهم مدير الكرة، والحكم كان يسألني إذا ما كنت أريد الحصول على ضربة جزاء أو طرد لأحد لاعبي المنافس أثناء سير المباراة، والأمر كان يتكرر مع بعض الأندية المصرية الأخرى، والحكام كانوا يطلبون الذهاب إلى مدينة بورسعيد للتسوق هناك بعد كل مباراة، وكنا نلبي طلباتهم".

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وتابع جعفر: "في الاجتماع الفني قبل كل مباراة، خاصة في مصر، كنت أحضر الاجتماع وكان الحكم يبدي استعداده منح الفريق ركلة جزاء بعد مرور ربع ساعة من انطلاق اللقاء، ولكني كنت أرفض، الأمر كان يتكرر مع الأهلي والإسماعيلي والمقاولون العرب، وفي التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990 أيضا، كانت الكرة تسكن مرمى منتخب مصر ولم تكن تحتسب هدفا، وصعدنا بالمجاملة".

وكتب محمد جودة على صفحته الشخصية: "الكابتن الكبير المحترم كابتن فاروق جعفر بيحكى مع أستاذ أحمد جمال عن واقعة هو حضرها شخصيا ككابتن لفريق الزمالك وقتها مع الحكام قبل مباريات الزمالك الأفريقية وهو شاهد عيان على حسب قوله وبيقول بالحرف الحكم بيسألنى عايز ضربة جزاء ولا أطرد لاعب من الخصم إيه بقى لازمة ذكر النادى الاهلى والإسماعيلى والمقاولون".

وأضاف جودة: "معقولة يا كابتن فاروق حضرتك أسطورة من أساطير الزمالك والكرة المصرية في عز صراع نادى الزمالك على لقب بطل القرن واعتراضه على المعايير حضرتك تطلع تقول كدة".