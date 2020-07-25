شكرا لقرائتكم بلال رداً على تصريحات فاروق جعفر: خانه التعبير وصعب أصدق رفضه عروض الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، حول استعانة الأندية المصرية وكذلك المنتخب بالمجاملات التحكيمية من أجل تحقيق الفوز في المواجهات الأفريقية خاصة تلك التي تقام في مصر، وتحت الضغط الجماهيري.

وقال أحمد بلال في تصريحات لـ "الخليج 365": كلامه ممكن يكون صدق، لكن لو الحكام كانت بتعرض عليهم ضربة جزاء وهو بيرفض ده أمر صعب تصديقه لما تيجي فرصة لنادي انه يستغل الحكام أكيد هيستغلها".

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واصل بلال أعتقد انه خانه التعبير للكلام في أمر مثل ذلك، هو كان يريد أن يحسن الصورة بأنه رافض الفكرة نفسها، أعتقد أنه لم يقصد أن كل الأندية كانت ترشي الحكام، وقصد الحديث عن فساد التحكيم الأفريقي، ولكن الواقع يؤكد أن الكرة المصرية تعاني الأمرين خارج مصر بسبب فساد الحكام.

و فجر فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.