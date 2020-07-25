شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرفض تعيين مخطط أحمال بعد رحيل أكرم علياوى لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان فكرة تعيين مخطط أحمال لفريق الكرة في الوقت الحالي ويفضل الانتظار لحين التعاقد مع مدرب أجنبى جديد خلفاً للفرنسى ديديه جوميز المدير الفني الحالي للدراويش والذى تم الاستقرار على رحيله بنهاية الموسم الجارى بسبب تراجع النتائج ، وقرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي توجيه الشكر التونسي اكرم علياوي مخطط أحمال الفريق الأول توفيرا للنفقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بعد جائحة كورونا.

وقال مصدر مسئول بمجلس الاسماعيلي في تصريحات خاصة،" إدارة الإسماعيلي أبلغت اكرم علياوى المتواجد في تونس منذ مارس الماضي بسبب تجميد النشاط الكروي بانتهاء العلاقة بين الطرفين رغم أن المدرب كان يقوم بعمله بمتابعة البرامج التدريبية للاعبين طوال فترة العزل المنزلي عبر واتساب".

على الجانب الاخر ، أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان ، النادى الاسماعيلى بإجراء مسحة كورونا الخامسة للفريق بعد غداً الاثنين استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، وأبلغت اللجنة الطبية مسئولى نادى الإسماعيلى بوجود ثلاث حالات ايجايبة فى المسحة الرابعة للفريق كانت من نصيب محمد حمدى زكى مهاجم الفريق وطارق أبو الليل المدير الادارى وأحمد سالمان إدارى الفريق بينما جاءت نتيجة المسحة الثالثة التى خضع لها لاعبو وأفراد الجهاز الفنى للفريق لفيروس كورونا سلبية، وكان الإسماعيلى قد سبق وأجرى مسحتين، الأولى اكتشف من خلالها حالتين إيجابيتين، وجاءت الثانية سلبية للجميع.

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتباراً من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك فى أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التى أقرتها إدارة المسابقات

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ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفاً على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.