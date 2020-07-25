شكرا لقرائتكم الأهلي يتلقى تأكيدات من الاتحاد التونسي بإنهاء أزمة الصفاقسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدخل الإتحاد التونسي لكرة القدم في أزمة النادي الاهلي مع الصفاقسي بشأن مستحقات القلعة الحمراء لدي النادي التونسي والتى تبلغ مائة ألف دولار تم تحويلها بالخطأ للنادي التونسي قبل سنوات تمثل قيمة رعاية النيجيري جونيور أجاي لاعب الاهلي الحالي والصفاقسي السابق ،و أبدى الإتحاد التونسي إستعداده لتسديد مبلغ الـ100 ألف دولار للأهلي من أجل عدم تطبيق الحكم الذي أصدره الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح القلعة الحمراء ضد الصفاقسي ويقضي بإيقاف الصفاقسى من القيد 3 فترات بجانب منعه من المشاركة فى بطولة أفريقيا فى نسختها المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية إتصالات بين الاهلي والصفاقسي أكد خلالها الأخير أن الإتحاد التونسي سيُدد مبلغ المائة ألف دولار من أجل وقف تنفيذ الحكم على أن يقوم الصفاقسي بعدها بتسديد المبلغ لإتحاد الكرة في بلاده حيث يُعاني النادي التونسي من أزمة مالية طاحنة في الوقت الراهن جعلته غير قادر على تسديد هذا المبلغ البسيط.

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الأهلى كان قد قرر تصعيد أزمته مع الصفاقسى للفيفا بعدما تقاعس النادى التونسى عن تسديد مبلغ 125 ألف دولار قام مجلس إدارة الأهلى السابق برئاسة محمود طاهر بتحويل هذا المبلغ بالخطأ للصفاقسى، وهو يمثل رعاية النيجيرى جونيور أجايى لاعب الأهلى، وكان من المُقرر تحويل هذا المبلغ لنادى ليون النيجيرى، وحاول الأهلى كذلك تحصيل هذا المبلغ بطرق ودية من الصفاقسى وقام الأخير بتحويل 25 ألفاً فقط لكنه ظل يُماطل فترة طويلة فى تحويل 100 ألف دولار، فقرر مجلس الأهلى الحالى برئاسة محمود الخطيب تصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم لاسترداد حقوق القلعة الحمراء.

وحصل الأهلى على حُكم من "فيفا" بأحقيته فى استرداد 100 ألف دولار لدى الصفاقسى، حيث أعلن الاتحاد الدولى الحكم بشكل نهائى ليتم منع النادى التونسى من القيد بجانبه حرمانه من المشاركة فى بطولة أفريقيا النسخة المقبلة.