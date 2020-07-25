شكرا لقرائتكم رضا البلتاجى: تصريحات فاروق جعفر عن مجاملة الحكام للمنتخب غير مسئولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام الأسبق رضا البلتاجى أن التصريح الذي أدلى به فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق عن وجود مجاملة للمنتخب المصري من الحكام ، غير مسئول و في غير محله ، و أخطاء الحكام موجودة فى جميع ملاعب العالم والدوريات الأوروبية الكبري.

فجر فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

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أضاف البلتاجي لـ " اليوم السابع " : منتخب مصر صعد كأس العالم فى مونديال 90 عن جدارة و استحقاق ، ولو كان هناك مجاملة لصعدنا مونديال 86 و 82 و لكننا صعدنا مونديال 1934 و من بعده مونديال 90 ثم مونديال 2018 ، فأين المجاملة للتحكيم الأفريقي لمنتخب مصر .

طالب نائب البرلمان من فاروق جعفر مراجعة تصريحاته خاصة أن هذه التصريحات من لاعب كبير بنادي الزمالك تكون لها تأثير سلبي على المنتخب و الحكام الأفارقة ويسبب ضغط عليهم ضد المنتخب.