شكرا لقرائتكم هانى رمزى يرد على فاروق جعفر: صعدنا لمونديال 90 بعد تعب وجهد وولاء لبلدنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد هانى رمزى المدرب العام السابق لمنتخب مصر ونجم الاهلى الاسبق علي تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق بان التحكيم كان يجامل منتخب مصر في الكثير من المباريات السابقة ومنها مباريات التاهل لمونديال كأس العالم ٩٠ بايطاليا ، وكتب هانى رمزى علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا :"اتشرف بالانتماء لجيل 90 اللى من وجهة نظرى من أفضل الاجيال فى تاريخ الكرة المصرية بقيادة الجنرال محمود الجوهرى ووصولنا لمونديال 90 حصاد جهد وتعب وولاء لبلدنا من الجميع ادارة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير وبلد بأكملها وليس مجاملة من أحد ".

فجر فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

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هانى رمزى

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.

فاروق جعفر نجم نادى الزمالك الأسبق، والمدير الفني الأسبق للزمالك والعديد من الفرق والمنتخبات الوطنية، صاحب لقب ملك النص بعدما كان يسيطر علي منطقة وسط الملعب في الزمالك لسنوات طويلة، هو من مواليد يوم 29 أكتوبر 1952 من أصول نوبية بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان فى 11 أخا من الأبناء والبنات