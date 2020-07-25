شكرا لقرائتكم زى النهاردة..الاهلى بطلا للسوبر المحلى رقم 6 على حساب حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 25 يوليو 2010 ، توج النادى الاهلى بطلا لكأس السوبر المحلى فى نسخته العاشرة على حساب حرس الحدود بهدف دون رد سجله محمد أبوتريكة فى الدقيقة "61" من الشوط الثانى، ليحقق الأهلى لقبه السادس ، وكان تشكيل الأهلى بقيادة حسام البدرى فى هذه المباراة مكون من :شريف إكرامى، شريف عبدالفضيل، وائل جمعة، أحمد السيد، سيد معوض، محمد بركات، حسام عاشور، حسام غالى"كابتن الفريق"، أحمد حسن، محمد أبوتريكة (عفروتو)، فرانسيس (محمد طلعت).

وتشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مكون من: على فرج، محمد مكى(عبدالرحمن فاروق)، إسلام رمضان، إسلام الشاطر، أحمد كمال، أحمد سالم صافى (نداى)، محمد حليم "كابتن الفريق"، محمد الهردة (عبدالرحمن محيى)،أحمد عيد عبدالملك، أحمد عبدالغنى، أحمد حسن مكى.

وأدار المباراة الحكم الدولي السابق محمد فاروق، والذى أشهر البطاقة الحمراء لكل من سيد معوض، وأحمد عبدالغنى.

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وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.