على طريقة الشيخ حسني.. هاشتاج ’’#فاروق_فضح_الزمالك‘‘ يتصدر تويتر بعد تصريحات فاروق جعفر عن المجاملات التحكيمية

كتب: ضياء السقا

أثار فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك السابق، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته بأن الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها خلال حقبة الثمانينات من الحكام الأفارقة في مصر.

وقال جعفر، في تصريحات لقناة الزمالك، الجمعة، إن المباريات التي كانت تلعب البطولة الأفريقية داخل مصر، كانت الأندية المصرية تستفاد من أخطاء التحكيم.

وأضاف جعفر: "بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسألوني باعتباري كابتن الزمالك، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟ مقابل إنهم يعملوا شوبينج في بورسعيد أو القاهرة".

وأشار لاعب الزمالك السابق، إلى أن خلال مباريات منتخب مصر بالتصفيات الافريقية لكأس العالم 1990، كان الحكام يتغاضون عن بعض الكرات، قائلاً: "الكرة كانت تدخل المرمى ولا يحتسبها الحكم."

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وتابع: "نادي الإسماعيلي ايضا استفاد من الاخطاء التحكيمية وفاز ببطولة أفريقيا للأندية، بعدما قام علي أبو جريشة بالحصول على الكرة بيده".

واستطاع فاروق جعفر أن يقود الزمالك لتحقيق بطولتي إفريقيا للأندية الأبطال (دوري أبطال إفريقيا حاليًا) في نسختي 1984، و1986.

وفي سياق متصل، تصدر هاشتاج "#فاروق_فضح_الزمالك"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد تصريحات لاعب النادي الأبيض السابق.

وسادت حالة من السخرية على الهاشتاج، وتبادل الجمهور الكوميكس الساخرة.