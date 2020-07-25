شكرا لقرائتكم خبر عن بلال رداً على تصريحات فاروق جعفر: خانه التعبير وصعب أصدق رفضه عروض الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أحمد بلال، نجم النادى الأهلى السابق، على التصريحات المثيرة للجدل التى أطلقها فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، حول استعانة الأندية المصرية وكذلك المنتخب بالمجاملات التحكيمية من أجل تحقيق الفوز فى المواجهات الأفريقية خاصة تلك التى تقام فى مصر، وتحت الضغط الجماهيرى.

وقال أحمد بلال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "كلامه ممكن يكون صدق، ولكن لو الحكام كانوا بيعرضوا عليهم ضربة جزاء وهو بيرفض ده أمر صعب تصديقه لما تيجى فرصة لنادى إنه يستغل الحكام أكيد هيستغلها وعاشت بطولات الزمالك التسع بطولات بالاجتهاد والحب والمحبة".

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وأضاف بلال، "أعتقد أن فاروق جعفر خانه التعبير للكلام فى أمر مثل ذلك، هو كان يريد أن يحسن الصورة بأنه رفض الفكرة نفسها، وأعتقد أنه لم يقصد أن كل الأندية كانت ترشى الحكام، وقصد الحديث عن فساد التحكيم الأفريقي، ولكن الواقع يؤكد أن الكرة المصرية تعانى الأمرين خارج مصر بسبب فساد الحكام.

وفجر فاروق جعفر ، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الإجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.