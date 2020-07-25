شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجى: تصريحات فاروق جعفر عن مجاملة الحكام للمنتخب غير مسئولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا البلتاجى، الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام الأسبق، أن تصريحات فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، عن وجود مجاملة للمنتخب المصرى من الحكام غير مسئولة وفى غير محلها، موضحا أن أخطاء الحكام موجودة فى جميع ملاعب العالم والدوريات الأوروبية الكبرى.

وفجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، زاعماً أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

وأضاف البلتاجى لـ ”الخليج 365”، منتخب مصر صعد كأس العالم فى مونديال 90 عن جدارة واستحقاق، ولو كانت هناك مجاملة لصعدنا مونديال 86 و82 ولكننا صعدنا مونديال 1934 ومن بعده مونديال 90 ثم مونديال 2018، فأين المجاملة للتحكيم الأفريقى لمنتخب مصر.

وطالب نائب البرلمان من فاروق جعفر مراجعة تصريحاته خاصة أن هذه التصريحات من لاعب كبير بنادى الزمالك تكون لها تأثير سلبى على المنتخب والحكام الأفارقة ويسبب ضغطا عليهم ضد المنتخب.