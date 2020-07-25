شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد مدافعاً عن نجم الزمالك: مصدقين فاروق جعفر وعادل هيكل لا؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، عن فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء الأسبق بعد تصريحاته المثيرة التى أصدرها الأخير، فيما يتعلق باعتماد الزمالك على المجاملات التحكيمية في المباريات الأفريقية لتحقيق الفوز خلال فترة الثمانينات، وكتب عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر، "تصريح مش مفاجئ بالنسبالى، يعنى أنتو مصدقين كابتن فاروق ومش مصدقين كابتن عادل هيكل ده حتى كابتن فاروق بيدين الكل بس أنت بتعمل قص ولزق على كيفك".

وواصل أحمد عيد: "أملى الصناديق آه أقعد مع حكام لا".



احمد عيد 2



احمد عيد

وكان عادل هيكل حارس مرمى الأهلي الراحل قد صرح في وقت سابق بأن النادي الأهلي لجأ إلى رشوة بعض لاعبي نادي الترسانة للفوز بكأس مصر عام 1966، وكان عبده البقال، سمسار اللاعبين حينها، وسيطًا به، وهو التصريح الذى أثار لغطًا وجدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي.

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وفجر فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم إنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

وأضاف جعفر فى تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.

فاروق جعفر نجم نادى الزمالك الأسبق، والمدير الفني الأسبق للزمالك والعديد من الفرق والمنتخبات الوطنية، صاحب لقب ملك النص بعدما كان يسيطر علي منطقة وسط الملعب في الزمالك لسنوات طويلة، هو من مواليد يوم 29 أكتوبر 1952 من أصول نوبية بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان فى 11 أخا من الأبناء والبنات.

حصل فاروق جعفر على درجة بكالوريوس فى التربية الرياضية، ويعد أحد أهم لاعبى نادى الزمالك والمنتخب الوطنى على مدار التاريخ وكان يلقب بملك النص فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها فى وسط الملعب.

أول من شاهد موهبة فاروق جعفر هو ميمى درويش لاعب الإسماعيلى السابق وسيد الطباخ لاعب القناة والأوليمبى، عن طريق دورى الفصول، وكان عمره وقتها 7 سنوات.

اكتشفه إبراهيم عبد الرحمن كشاف الزمالك وضمه لفريق الناشئين وعندما وصل إلى 17 عاما، ثم انضم إلى الفريق الأول أمام مصنع 36، وأحرز هدفين من أصل أربعة أهداف سجلها فريقه، وانضم للمنتخب الوطنى. وفى عام 1972 غادر جعفر إلى أمريكا للاحتراف قبل أن يعود مرة أخرى إلى مصر.