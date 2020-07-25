شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجرى مسحة جديدة خلال 48 ساعة للاطمئنان على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الزمالك، خلال الـ48 ساعة المقبلة، مسحة جديدة ضد فيروس كورونا من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين، فى إطار الاستعدادات لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المقرر لها يوم 6 أغسطس المقبل حيث سيلتقى فى ذلك اليوم الفريق الأبيض مع نظيره المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة من منافسات البطولة، وكشف جهاز الزمالك أن المسحة الجديدة ستكون غدا، الأحد، أو بعد غد الاثنين على أقصى تقدير.

وجاءت نتائج المسحة الرابعة للزمالك "سلبية" لجميع عناصر الفريق والتى أجريت، الثلاثاء الماضى، لجميع اللاعبين والعناصر المختلفة بالفريق المتواجدة فى معسكر برج العرب، لتنتهى حالة القلق التى حدثت فى المعسكر الأبيض بعد مخالطة اللاعبين للبوركينى محمد كوفى مدافع سموحة، الذى أعلن إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت المخالطة فى المباراة الودية التى جمعت الفريقان، يوم الأحد الماضى، والتى انتهت بفوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف.

وأنهى الزمالك معسكره فى مدينة برج العرب، الخميس الماضى، بمواجهة بيراميدز الودية، التى أقيمت على استاد برج العرب، وشهدت خسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف، ثم حصل الفريق على راحة سلبية على مدار أمس، الجمعة، على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة وادى دجلة الودية، التى ستقام غداً، الأحد، باستاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكراً جديداً فى برج العرب الاثنين المقبل، ويتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل، ثم يحصل اللاعبون على راحة سلبية فى عيد الأضحى، ثم سيعود الفريق من أجل الانتظام فى معسكرا مغلقا فى برج العرب استعدادا لمواجهة المصرى إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من شهر أغسطس المقبل على استاد برج العرب، وذلك فى بطولة الدورى الممتاز.