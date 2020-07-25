شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يرد على فاروق جعفر: صعدنا لمونديال 90 بعد تعب وجهد وولاء لبلدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد هانى رمزى المدرب العام السابق لمنتخب مصر ونجم الأهلى الأسبق على تصريحات فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق بأن التحكيم كان يجامل منتخب مصر فى الكثير من المباريات السابقة ومنها مباريات التاهل لمونديال كأس العالم 90 بإيطاليا، وكتب هانى رمزى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "أتشرف بالانتماء لجيل 90 اللى من وجهة نظرى من أفضل الأجيال فى تاريخ الكرة المصرية بقيادة الجنرال محمود الجوهرى ووصولنا لمونديال 90 حصاد جهد وتعب وولاء لبلدنا من الجميع ادارة فنية وإدارية ولاعبين وجماهير وبلد بأكملها وليس مجاملة من أحد".

كان فجر فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والمحلة، قائلاً: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

وواصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك" أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا تمت مجاملته فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.

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فاروق جعفر نجم نادى الزمالك الأسبق، والمدير الفني الأسبق للزمالك والعديد من الفرق والمنتخبات الوطنية، صاحب لقب ملك النص بعدما كان يسيطر علي منطقة وسط الملعب في الزمالك لسنوات طويلة، هو من مواليد يوم 29 أكتوبر 1952 من أصول نوبية بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان فى 11 أخا.