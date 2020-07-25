شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جونيور أجاى "شيال الهموم" فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع جونيور أجاى، صانع ألعاب النادى الأهلى، أن يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بين عشاق القلعة الحمراء ليس لمهارته الكروية فقط وأنه يشكل أحد العناصر الفارقة فى الفريق، ولكن لأنه على سجيته ولا يحاول إخفاء انطباعاته، وهو ما أميزه عن غيره من اللاعبين وجعله أقرب إلى قلوب الجماهير، التى رأته دائماً "شايل الهم"، سواء فى حالة الفوز أو الخسارة أو مع مسحة كورونا التى يعانى اللاعب منها كثيراً وتتصدر صوره المشهد مع كل مسحة يجريها الفريق الأحمر حتى أن زملائه باتوا يداعبونه بسبب هذا الأمر.

منذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى عام 2016، أثبت جونيور أجاى، صانع ألعاب النادى الأهلى، أنه حل سحرى ونموذجى لجميع المدربين الذين توافدوا على تدريب القلعة الحمراء وصولاً إلى السويسرى رينية فايلر مدرب الفريق، بفضل المهارة الفردية التى تساعد النيجيرى على خلق الحلول والتسجيل من أنصاف الفرص.

جونيور أجاى شارك مع النادى الأهلى فى 121 مباراة استطاع أن يسجل خلالها 35 هدفاً وصنع 24 آخرين، ليشكل أحد أهم العناصر الهجومية للفريق الأحمر ويصبح ركيزة أساسية فى تشكيل المارد الأحمر.

Advertisements

ونظراً لقدراته الفنية، أصبح النيجيرى بمثابة الحل السحرى لمدربى القلعة الحمراء منذ انضمامه إلى الفريق، فهو يجيد اللعب كصانع ألعاب فى الجناح الأيسر ويمكن الاعتماد عليه فى مركز المهاجم الصريح، وهو ما حدث منذ انطلاق الموسم الجارى حيث اعتمد عليه فايلر فى مركز المهاجم مع تراجع مستوى مروان محسن وعدم قناعة السويسرى بإمكانيات المغربى وليد أزارو.

ورغم عدم ثبات مركزه فى الكثير من المباريات تألق النيجيرى، واستطاع أن يسجل للفريق الأحمر 7 أهداف بواقع هدفين فى دورى أبطال أفريقيا و5 أهداف فى الدةرى العام خل الموسم الجارى، قبل فترة التوقف بسبب وباء كورونا المستجد، كما صنع أيضاً 4 أهداف أخرى بزملائه بالفريق.

القيمة التسويقية لجونيور أجايى تقدر بحوالى مليون و200 ألف يورو أى ما يعادل 21 مليون جنيهاً مصرياً تقريباً، واستطاع صاحب الـ 24 عاماً أن يحصد 3 ألقاب ببطولة الدورى العام مع الأهلى، ولقب كأس مصر ولقبين كأس السوبر المصري.