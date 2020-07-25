شكرا لقرائتكم خبر عن "انكتبلى عمر جديد".. قصص مثيرة لمشاهير الكرة نجوا بأعجوبة من الموت المحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاش مشاهير الكرة المصرية لحظات صعبة بتعرضهم لحوادث سير قاسية كادت تودى بحياتهم لولا عناية المولى عزو وجل، ليرفع كل منهم أكف الدعاء للخالق على حياة جديدة من "رحم الموت" تحت شعار "انكتبلى عمر جديد" ، لاسيما أن حوادث الطرق لعبت دورا أشبه بـ"السنارة" التى أجادت خطف مواهب الكرة المصرية، حيث كان للحوادث دور مؤثر للغاية فى إنهاء مشوار لاعبين كبار توقع المتابعون لهم مستقبلا مميزا، لتكتب سيناريو الحلقة الأخيرة فى حياتهم الكروية، وفى السطور التالية نلقى الضوء على الناجون من الموت بعد قصص صعبة مع حوادث السير.

منذ ساعات قليلة كشف شريف عبد الفضيل مدافع الأهلى والإسماعيلى السابق كواليس نجاته من الموت في حادث سير قائلا: "أول مبلغ حصلت عليه كان 3 آلاف جنيه من الإسماعيلى، وأكبر مبلغ حصلت عليه كان 1600 جنيه مكافأة كأس مصر مع الإسماعيلى، وحينما وقعت عقدا خدت 250 ألف جنيه، ولما استلمت أول دفعة 150 ألف جنيه قولت اشترى بيت فى القاهرة مش فى الإسماعيلية، وبعدها جبت عربية وقبل ما أركب النمر عملت حادثة فظيعة ونجوت من الموت بأعجوبة وتحطمت تماماً لدرجة أنها أتقسمت نصين وخرجت منها بطلوع الروح فى الإسماعيلية".

حولت حوادث الطرق -العدو اللعين للكرة المصرية- حياة اللاعب محمد اليمانى نجم المنتخب المصرى الشباب "صاحب برونزية مونديال الأرجنتين 2001" ومهاجم الاتحاد السكندرى السابق، وفريق ستاندر ليج البلجيكى السابق، من التألق والإبداع إلى الانزواء وتدنى المستوى بعد أن كان على بعد خطوات من الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالى.

تعرض هداف مصر فى مونديال الشباب إلى حادث انقلاب سيارته على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، عندما انفجر أحد إطاراتها وانقلبت عدة مرات -ومعه ثلاثة من أصدقائه- وتدخلت العناية الإلهية لإنقاذ اللاعب من موت محقق.

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كابتن الأهلى سقط بسيارته من ارتفاع نحو ثمانى أمتار من أعلى الكوبرى الدائرى فى شهر ديسمبر 2013، وهو فى طريقه إلى منزله بالهرم، ليخرج اللاعب سليما من سيارة محطمة بالكامل وسط دهشة الجميع، وينجو برحمة الله من موت محقق.

نجا هانى العجيزى، لاعب الأهلى والزمالك السابق قبل انتقاله من بلدية المحلة للقلعة الحمراء من حادث سيارة، أثناء عودته إلى بلدته فارسكور بمحافظة دمياط، عقب مباراة فريقه أمام الزمالك فى الدورى العام، وكان اللاعب قد حاول تفادى كومة من الرمال على جانب الطريق، إلا أن عجلة القيادة اختلت من يديه واصطدمت سيارته بالجزيرة الوسطى للطريق، لكنه أصيب بكدمات خفيفة خرج بعدها معافا للمشاركة مع فريقه.

أنقذت العناية الإلهية باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي، من الموت على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، بعد انفجار الإطار الأمامي للسيارة، واصطدمت السيارة بأحد أعمدة الصيانة الصغيرة الموجودة على الطريق، نظرا للإصلاحات التي تنفذ بالطريق.