شكرا لقرائتكم خبر عن نادى مصر ينتظم فى معسكر أكتوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق نادى مصر، بقيادة مديره الفنى خالد جلال، اليوم السبت، معسكرا مغلقا بالسادس من أكتوبر استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز 6 أغسطس المقبل .وأنهى نادى مصر معسكر الإسماعيلية الأربعاء الماضى، بعدما خاض وديتين أمام الإسماعيلى وفاز فيها بهدف مقابل لا شىء وأخرى أمام مصر المقاصة وانتهت بالتعادل السلبى، قبل أن يحصل على راحة الخميس ويعود للتدريبات أمس الجمعة استعدادا لمعسكر أكتوبر .

وشهد معسكر الإسماعيلية مشاركة لاعبى الفريق من الأساسيين وغير الأساسيين للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل استئناف المسابقة من أجل البقاء فى الدورى .

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من جهته طالب خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر، لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.