شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب دفعت فايلر للصفح الكامل عن صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت 3 أسباب رينيه فايلر، المدير الفني السويسرى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، للصفح الكامل عن اللاعب الدولى صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء الذى تم استبعاده خلال الفترة الماضية لعدم قناعة المدرب الشهير بقدرته على تقديم جديد للنادي.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه المقاولون العرب، كما ينافس بدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتى تعد البطولة التى يمني الجمهور نفسه بتحقيقها والعودة من جديد للظهور فى نهائيات كأس العالم للأندية من جديد. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..أغلق مسئلو النادي الأهلي ملف العروض المحلية الخارجية لصالح جمعة لاعب الفريق بعدما قرر السويسير رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعب فرصة جديدة لمدة 60 يوماً فرغم أن إدارة النادي عبر أمير توفيق مدير التعاقدات كانت قد بدأت رحلة البحث عن عروض محلية وخارجية للتخلص من صالح جمعة إلا أن الأمور تغيّرت في الفترة الأخيرة بعدما أعلن المدير الفني أن صالح جمعة لديه فرصة كُبرى للبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل إذا إستغل الفرصة التى حصل عليها مؤخراً بالإجتهاد والتركيز لمدة شهرين وبعدها سيكون من حقه المشاركة في المباريات ،ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

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وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّنا واضحا فى مستوى اللاعب والتزامه ولياقته ووزنه كما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسري يقضي إجازة في بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريباً ، وأمام هذه التطورات أبلغ فايلر معاونيه أنه سيمنح صالح جمعة فرصة ثانية في الاهلي لمدة 60 يوماً وبأمكان اللاعب المشاركة مع الفريق في المباريات لو حافظ على إلتزامه وإذا ما نجح فى علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت فى أدائه بالملعب وسبق واشتكى منها فايلر وأهمها عدم القيام بالواجب الدفاعى والاكتفاء بدور المتفرج عندما يفقد الكرة.

ويرصد سوبر كورة الأسباب الثلاثة التي دفعت رينيه فايلر للإبقاء على صالح جمعه ضمن اهتماماته من جديد خلال الأيام القليلة الماضية خاصة وأنه كانت لديه خلفية بعدم قدرة اللاعب على التألق وسط المجموعة الكبيرة من اللاعبين الجاهزين.