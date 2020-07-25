3 أسباب دفعت فايلر للصفح الكامل عن صالح جمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت 3 أسباب رينيه فايلر، المدير الفني السويسرى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، للصفح الكامل عن اللاعب الدولى صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء الذى تم استبعاده خلال الفترة الماضية لعدم قناعة المدرب الشهير بقدرته على تقديم جديد للنادي.
وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّنا واضحا فى مستوى اللاعب والتزامه ولياقته ووزنه كما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسري يقضي إجازة في بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريباً ، وأمام هذه التطورات أبلغ فايلر معاونيه أنه سيمنح صالح جمعة فرصة ثانية في الاهلي لمدة 60 يوماً وبأمكان اللاعب المشاركة مع الفريق في المباريات لو حافظ على إلتزامه وإذا ما نجح فى علاج الأخطاء الفنية التى ظهرت فى أدائه بالملعب وسبق واشتكى منها فايلر وأهمها عدم القيام بالواجب الدفاعى والاكتفاء بدور المتفرج عندما يفقد الكرة.
ويرصد سوبر كورة الأسباب الثلاثة التي دفعت رينيه فايلر للإبقاء على صالح جمعه ضمن اهتماماته من جديد خلال الأيام القليلة الماضية خاصة وأنه كانت لديه خلفية بعدم قدرة اللاعب على التألق وسط المجموعة الكبيرة من اللاعبين الجاهزين.
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