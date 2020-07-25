شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى بيشحت ورايح فى داهية.. آل أبوجريشة والقيصر يطلقون استغاثات لإنقاذ الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات قاسية لتدشين استغاثات أطلقها نجوم الإسماعيلى السابقين لإنقاذ برازيل الكرة المصرية من حالة التراجع التي تسيطر على الفريق الأصفر في السنوات الأخيرة، لاسيما أن برازيل مصر يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف. ونلقى الضوء في السطور التالية عن مناشدات نجوم الإسماعيلى لإنقاذ سفينة برازيل الكرة المصرية:

أكد على أبو جريشة نجم النادى الإسماعيلى الأسبق حزنه على حال الدراويش في الفترة الأخيرة في تصريحات إذاعية قائلا: "أتمنى عودة الإسماعيلى لسابق عهده، فى الفترة المقبلة، وعلى مر السنين كان منتخب مصر يضم أبرز اللاعبين من صفوف الدراويش، وأطالب أن يراعى المسئولين الفجوة التى تسبب فيها عدم النظام فى تطبيق الاحتراف "الإسماعيلى بيشحت" ومش لاقى يصرف على الفريق".

فيما وجه نجم النادي الإسماعيلي الأسبق محمد صلاح أبو جريشة، انتقادات عنيفة للأوضاع التي يعيشها النادي خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن رئيس النادي الإسماعيلي المهندس إبراهيم عثمان لا يعلم كثيرا من الأمور داخل جدران القلعة الصفراء، وقال أبو جريشة إن الأشخاص المقربين له، ومن وصفهم بـ"البطانة التي تدير النادي"، هم سبب انهيار برازيل الكرة المصرية.

وكان فاكهة الكرة الإسماعيلاوية محمد صلاح أبو جريشة تحدث لقناة أون تايم سبورت عندما قال: "يوجود أشخاص في الإسماعيلي يعملون ضد مصلحة النادي، لذلك أنا مش شايف الإسماعيلي في الدوري"، وأضاف: "هناك أشخاص مقربين للمهندس إبراهيم عثمان، يديرون النادي"، مشيرا إلى أن تغيير الأجهزة الفنية واستقدام لاعبين دون المستوى، تسبب في تراجع الفريق.

ووصف أبو جريشة أعضاء مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، بأنهم "ليس لهم دور في إدارة النادي"، لذلك يحدث تدخلات من رئيس النادي في التشكيل واختيار اللاعبين واستبعادهم، مشيرا إلي أن المدرب ديسابر "رحل بسبب تدخلات رئيس النادي".

وقال أبو جريشة: "الفريق حاليا رايح في داهية، واختيارات اللاعبين غير جيدة، وما يحزنني أن هناك بعض اللاعبين يرفضون حاليا القدوم لنادي الإسماعيلي".

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بينما أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن قلعة الدراويش تحتاج لثورة داخلية لإنقاذ النادي، لافتا إلى أن الأمور حاليا دخل ناديه لا تسير على ما يرام.

وقال عبد ربه في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لا نهاجم شخص رئيس النادي، لكن هدفنا هو المصلحة العامة للنادي، وهناك بعض الأشخاص هدفها القضاء على رموز النادي".

وأضاف: "السماسرة خربوا النادي وجلبوا الكثير من اللاعبين دون المستوى وحصلوا على أكبر استفادة مادية نظير ذلك ولم يعود هذا بالفائدة على الفريق".

وأوضح، أنه يجمع أن يلتف الجميع من رموز وجماهير وأعضاء مجلس إدارة من أجل انقاذ النادي، لافتا إلى أن الفريق قام بتغيير العديد من المدربين خلال السنوات الأخيرة وهذا بالتأكيد أثر على الأداء، مؤكدا أنه يجب الاعتماد على اللاعبين الناشئين الأكثر انتماء للنادي.

كما برر حسني عبد ربه تراجع مستوى الدراويش في المواسم الأخيرة لسياسة تفريغ الفريق من نجومه والتفريط في العناصر الأساسية قائلا: "النادي الإسماعيلي يفرغ الفريق من نجومه بشكل مستمر دون الاستعانة بآخرين يعوضون غياب الراحلين".

وأضاف: "بعدما حقق الاسماعيلي وصافة الدوري في الموسم قبل الماضي قام مجلس الإدارة بتفريغه من النجوم ولم يبقي سوى على 3 أو 4 لاعبين من العناصر الأساسية للفريق".