هاني رمزي ردًا على فاروق جعفر: لم نصل لكأس العالم 90 بمجامله احد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

رد هاني رمزي لاعب منتخب مصر السابق، على التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، بأن منتخب مصر وصل إلى كأس العالم 90 بمجاملة من الحكام الأفارقة.

وكان فاروق جعفر أطلف تصريحات مثيرة للجدل، بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، مشيرا إلى ان التحكيم الأفريقي لعب دوري كبير في هذا الأمر.

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وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.

ورد هاني رمزي على تصريحات فاروق جعفر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتشرف بالانتماء إلي جيل 90 اللي من وجهه نظري من أفضل الاجيال في تاريخ الكرة المصرية بقيادة الجنرال ك. محمود الجوهري".

واختتم مدرب مصر السابق: "وصلنا لكأس العالم 90 كان حصاد جهد وتعب وولاء وحب لبلدنا من الجميع ادارة فنية وادارية ولاعبين وجماهير وبلد باأكملها وليس بمجامله احد".