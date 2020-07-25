اليوم.. المصري يخضع للمسحة الطبية السادسة

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي اليوم السبت للمسحة الطبية السادسة الخاصة بفيروس كورونا. ويخوض المسحة الطبية لاعبو المصري وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات وممثل المركز الإعلامي المرافق للفريق وذلك صباح بعد غدٍ السبت بمعسكر الفريق المغلق بأحد فنادق برج العرب. الإعلامي المرافق للفريق وذلك صباح بعد غدٍ السبت بمعسكر الفريق المغلق بأحد فنادق برج العرب. كان عبدالظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري قد تواصل مع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لسرعة إجراء تلك المسحة بهدف الطمأنينة في نفوس الجميع داخل معسكر المصري خاصة بعد الإعلان عن إصابة أحد مسئولي المهمات بالفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل يومين. تواصل مع وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لسرعة إجراء تلك المسحة بهدف الطمأنينة في نفوس الجميع داخل معسكر المصري خاصة بعد الإعلان عن إصابة أحد مسئولي المهمات بالفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل يومين.

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