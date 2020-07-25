رياضة | شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير: الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن تخطيط النادي الأهلي لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد.

وأكد شوبير أن الأهلي يخطط لموسم انتقالات تاريخي وينوي التعاقد مع أكثر من صفقة مميزة لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو المقبل.

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كما أشار شوبير إلى أن المارد الأخمر يخطط منذ فترة طويلة لضم 3 نجوم في الصيف وكان من ضمنهم طاهر محمد طاهر الذي أنهى النادي الاتفاق معه بالفعل وضمه بشكل رسمي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني: " الأهلي على موعد مع صفقتين من العيار الثقيل الأولى للاعب معار خارج ناديه يقدم مستويات جيدة، والثانية ستكون بمثابة مفاجأة مدوية للجميع".

وأختتم أحمد شوبير حديثه قائلا:"سأكتفي بذكر هذه المعلومات ولن أفصح عن باقي الأسماء لأحد في الوقت الحالي".