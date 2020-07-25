رياضة | المصري يرفض عرضا ضخما من الزمالك لضم "وادي"

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري يرفض عرضا ضخما من الزمالك لضم "وادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلى مسئولو المصري البورسعيدي، عن عرض ثمين من نادي الزمالك، من أجل ضم المهاجم الفلسطيني محمود وادي.

وقد عرض نادي الزمالك على الفريق البورسعيدي، 10 ملايين جنيه مصري، مع إعارة إمام عاشور ومحمد عنتر، من أجل ضم وادي، ولكن لم ترحب إدارة المصري بالعرض.

وعلى الجانب الآخر ترغب إدارة المصري البورسعيدي في بيع اللاعب بشكل نهائي، وضم عمر السعيد بصورة نهائية، بجانب استعارة الثنائي إمام عاشور ومحمد عنتر.

ويريد كارتيرون الحصول على خدمات محمود وادي من المصري البورسعيدي، بجانب رحيل عمر السعيد وكابونجو كاسونجو عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.