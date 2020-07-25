رياضة | قبل مباريات الجولة الأخيرة.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قبل مباريات الجولة الأخيرة.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم وذالك قبل نهاية البطولة بجولة حيث تلعب الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر البطولة يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وينفرد جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بقائمة هدافي البطولة متفوقا على كل من داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون واللاعب الدولي الجابوني أوباميانج مهاجم نادى أرسنال.

وجاء قائمة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:

1. جيمي فاردي، ليستر سيتي، 23 هدفًا.

2. داني إنجز، ساوثهامبتون، 21 هدفًا.

3. بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 20 هدفًا.

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4. رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

5. محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.

6. ساديو ماني، ليفربول، 17 هدفًا.

7. ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

8. أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

9. راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 17 هدفًا.

10. هاري كين، توتنهام هوتسبير، 17 هدفًا.