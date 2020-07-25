شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن حالة الطوارئ القصوى بعد إصابة حمدي فتحي بفيروس "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو النادي الاهلي حالة الطوارئ القصوى في فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة بعد إصابة حمدي فتحي لاعب الفريق بفيروس "كورونا" وطلب السويسري رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الإحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم في غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع في الفريق وتمنع إنتشار الفيروس داخل الفريق كما حدث في أندية أخرى أبرزها الأنتاج الحربي الذى تم إكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

وتحدث رينيه فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور خالد محمود بشأن الأجراءات الإحترازية وكذلك زيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من عدم إنتشار الفيروس بجانب فرض تعليمات مُشددة على اللاعبين بعدم التهاون خارج النادي بإعتبار أن البعض بدأ يُقلل من إجراءاته الإحترازية ويتعامل مع الفيروس على أنه إنتهى وهذا أمر غير صحيح على الأطلاق ولابد من الأهتمام بعمليات التعقيم التى كان تحدث طوال الفترة الماضية حفاظاً على الصحة العامة في الفريق ، وتسببت واقعة حمدي فتحي في إثارة حالة من القلق والرعب داخل النادي الاهلي خاصة أنها الأولى في الفريق وإنتاب معظم لاعبي الفريق حالة من القلق والذعر خوفاً من إصابتهم بالفيروس خاصة وأنهم "مُخالطين" لحمدي فتحي وشاركوا معه في التدريب طوال الأيام الماضية.