شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحذر اللاعبين من الانفعالات بعد تغريم محمود علاء 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لاعبى الفريق من الانفعالات خلال المباريات بعدما تم تغريم محمود علاء، مدافع الفريق، 200 ألف جنيه، لما بدر منه عقب طرده في ودية بيراميدز، التي أقيمت أول أمس، الخميس، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف، في ختام معسكر الفريق الأبيض بمدينة برج العرب والذى استمر لمدة 14 يوما وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز.

ويرى مجلس الزمالك أن انفعالات سلبية قد تؤثر على نتائج الفريق في المباريات الرسمية لذلك طالب مجلس إدارة النادى الأبيض، اللاعبين، بضرورة التركيز والهدوء الشديد في الأحداث المختلفة خاصة إن الفريق مقبل على مواجهات هامة سواء في بطولة الدورى أو منافسات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

بينما استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على مواصلة استبعاد مصطفى فتحى وكريم بامبو، لاعبى الفريق، من حسابات المشاركة في المباريات الودية، حيث لن يشارك الثنائى في مواجهة وادى دجلة، المحدد لها غداً، الأحد، وذلك بعد تعافى الثنائى من فيروس كورونا، حيث يرغب الجهاز الفني للزمالك في مواصلة الثنائى الخضوع للبرنامج التأهيلى ثم المشاركة في التدريبات الجماعية والوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل الدفع بهما في المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة، حتى لا يتسبب التسرع في إشراكهما في لحاق أي إصابة عضلية بهما، بعدما عاد الثنائى منتصف الأسبوع للمشاركة في تدريبات الفريق الأبيض بعد التعافى من فيروس كورونا.

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فيما يدرس الجهاز الفني للزمالك، منح محمد عواد حارس الفريق فرصة المشاركة في مواجهة الغد أمام دجلة، التي ستقام على ستاد بتروسبورت، بعد جاهزيته للمشاركة بصورة رسمية في المباريات بعد التعافى من فيروس كورونا ونهاية برنامج تجهيزه للمشاركة في المواجهات الخاصة بالفريق، لذا يدرس جهاز الفريق الأبيض سواء من بداية لقاء دجلة أو خلال الشوط الثانى من المباراة وهو ما سيتحدد بشكل نهائي خلال الساعات القادمة وفقا للمشاورات التي يجريها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع جهازه المعاون، حيث حصل الفريق الأبيض على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح الغد استعدادا لمواجهة دجلة في المساء.