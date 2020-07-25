شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الخطيب يسجل بطريقة رائعة فى شباك عتوقة ويقود الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة رائعة خطفت قلوب الجماهير المصرية ، نجح محمود الخطيب، نجم منتخب مصر السابق ورئيس النادى الأهلى الحالي، فى تسجيل هدفاً رائعاً فى مرمى شباك عتوقة حارس مرمى تونس ، ليقود الفراعنة لتحقيق فوز صعب على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الـ25 من شهر نوفمبر عام 1977 على استاد القاهرة.
وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق فاروق جعفر، من ضربة جزاء فى الشوط الأول، وأضاف على خليل الهدف الثانى فى بداية الشوط الثاني، قبل أن يقلل رءوف بو عزيزة الفارق لنسور قرطاج، قبل نهاية الشوط الأول، وبعدها بدقيقتين سجل البديل محمود الخطيب واحدا من أجمل أهدافه فى شباك عتوقة حارس مرمى تونس، حيث تسلم على خليل الكرة فى منتصف الملعب وراوغ اثنين من لاعبى تونس، ثم مررها إلى مختار مختار، الذى مررها لمحمود الخطيب، وكان الأخير متقدما عن الكرة، فحولها بكعبه إلى الأمام ليحرز هدفا رائعا، قبل أن يقلص الكعبي الفارق لتونس قبل نهاية المباراة.
الخطيب توهج تحت قيادة المجري هيديكوتي وحصل مع الأهلي على الألقاب الممكنة، وكان أول مصري يحصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1982، رقم لم يحققه بعده سوى محمد صلاح فى 2017.
حاز الخطيب 20 بطولة مع الأهلي ومنتخب مصر، فاز بالدوري المصري 10 مرات ، وكأس مصر في 5، ودوري أبطال إفريقيا في 2، وكأس الكؤوس الإفريقية في 2، كما حصل على لقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر عام 1986.
مع النادي الأهلي، خاض الخطيب 199 مباراة على الصعيد المحلي وسجل 109 أهداف، بينما سجل على المستوى الإفريقي 37 هدفًا مع النادي الأحمر الأكثر تتويجًا في القارة السمراء، وهو إلى الآن الهداف التاريخي للنادي الأهلي في المسابقات الإفريقية، منها 28 هدفًا في دوري أبطال إفريقيا، وخاض مع منتخب مصر 54 مباراة وسجل 24 هدفًا وهو الهداف العاشر لمنتخب مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة هدف.. الخطيب يسجل بطريقة رائعة فى شباك عتوقة ويقود الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.