شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الخطيب يسجل بطريقة رائعة فى شباك عتوقة ويقود الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة رائعة خطفت قلوب الجماهير المصرية ، نجح محمود الخطيب، نجم منتخب مصر السابق ورئيس النادى الأهلى الحالي، فى تسجيل هدفاً رائعاً فى مرمى شباك عتوقة حارس مرمى تونس ، ليقود الفراعنة لتحقيق فوز صعب على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الـ25 من شهر نوفمبر عام 1977 على استاد القاهرة.

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق فاروق جعفر، من ضربة جزاء فى الشوط الأول، وأضاف على خليل الهدف الثانى فى بداية الشوط الثاني، قبل أن يقلل رءوف بو عزيزة الفارق لنسور قرطاج، قبل نهاية الشوط الأول، وبعدها بدقيقتين سجل البديل محمود الخطيب واحدا من أجمل أهدافه فى شباك عتوقة حارس مرمى تونس، حيث تسلم على خليل الكرة فى منتصف الملعب وراوغ اثنين من لاعبى تونس، ثم مررها إلى مختار مختار، الذى مررها لمحمود الخطيب، وكان الأخير متقدما عن الكرة، فحولها بكعبه إلى الأمام ليحرز هدفا رائعا، قبل أن يقلص الكعبي الفارق لتونس قبل نهاية المباراة.

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