شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تغريم مصابى كورونا.. ويترك الأمر للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تطبيق غرامات مالية على أى لاعب أو مسئول بفرق الدوري الممتاز، ماديا فى حالة إصابته بفيروس كورونا، خاصة وأن هذا الأمر غير موجود فى لوائح الجبلاية، ولكنهم أكدو شفويا للأندية أن من حقهم تغريم اللاعب مادياً فى حالة ثبوت وجود تقصير من اللاعب وعدم اتباعه الاحترازات والاشتراطات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عمل زيارات مفاجئة للجنة الطبية باتحاد الكرة على تدريبات ومعسكرات الأندية والمباريات الودية للتفتيش على اتباعهم الإجراءات والاحترازات الطبية الخاصة بفيروس كورونا من عدمه بعد الإصابات التى ضربت عدد من الفرق مؤخراً على رأسهم إصابة 18 فردا من نادى الإنتاج الحربى، ووضع غرامة مالية كبيرة على أى ناد يخالف التعليمات، خاصة أن اتحاد الكرة هو من يتحمل تكاليف المسحات فى الفترة الأخيرة، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس بين اللاعبين لاستئناف بطولة الدوري يوم 6 أغسطس.

Advertisements