شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض تطبيق غرامات مالية على أي لاعب أو مسئول حال إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تطبيق غرامات مالية على أي لاعب أو مسئول بفرق الدوري الممتاز ، ماديا فى حالة إصابته بفيروس كورونا ، خاصة و أن هذا الأمر غير موجود فى لوائح الجبلاية ، ولكنهم أكدو شفويا للأندية أن من حقهم تغريم اللاعب مادياً فى حالة ثبوت وجود تقصير من اللاعب وعدم إتباعه الإحترازات و الاشتراطات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عمل زيارات مفاجئة للجنة الطبية باتحاد الكرة على تدريبات ومعسكرات الأندية والمباريات الودية للتفتيش على إتباعهم الإجراءات و الإحترازات الطبية الخاصة بفيروس كورونا من عدمه بعد الإصابات التى ضربت عدد من الفرق مؤخراً علي رأسهم إصابة 18 فرد من نادي الإنتاج الحربي ، ووضع غرامة مالية كبيرة على أي نادي يخالف التعليمات ، خاصة ان اتحاد الكرة هو من يتحمل تكاليف المسحات فى الفترة الأخيرة ، وذلك من أجل الحد من إنتشار الفيروس بين اللاعبين لإستئناف بطولة الدوري يوم 6 أغسطس.

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فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه سيتم إجراء مسحات لفيروس كورونا على الفرق خلال استئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، كل ثلاثة أيام من أجل اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا.

وأضاف الدكتور سلطان فى تصريحات لبرنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورت، أن هناك حالة من التراخي حدثت فى مصر بأكملها وعدم الالتزام بالإجراءات الطبية ونفس الأمر لبعض اللاعبين وهو ما تسبب فى ظهور بعض الإصابات مؤخرًا وتحديدًا فريق الإنتاج الحربي بعد إصابة 18 فردا، ولكن باقي الفرق الحالات فى تراجع.