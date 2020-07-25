شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى لاعب الزمالك يرزق بطفلته الأولى "هايا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق النجم مصطفى فتحى، لاعب نادى الزمالك، بمولودته الأولى التى أطلق عليها اسم "هايا"، داعيا الله أن ينبتها نباتا حسنا ويجعلها قرة عين لوالديها ويجعلها من أهل الصلاح والتقوى.





ونشر فتحى، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من داخل المستشفى مع طفلته بعد ولادتها مباشرة ووالدتها، صحبها بتعليق: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، رزقنى الله بمولوده اسميتها هايا مصطفى فتحى، اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى.. الحمد لله".



من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة استبعاد مصطفى فتحى وكريم بامبو، لاعبى الفريق، من حسابات المشاركة فى المباريات الودية حيث لن يشارك الثنائى فى مواجهة وادى دجلة، المحدد لها غدا الأحد، وذلك بعد تعافى الثنائى من فيروس كورونا. Advertisements





ويرغب الجهاز الفنى للزمالك فى مواصلة الثنائى الخضوع للبرنامج التأهيلى ثم المشاركة فى التدريبات الجماعية والوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل الدفع بهما فى المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة، حتى لا يتسبب التسرع فى إشراكهما فى لحاق أى إصابة عضلية بهما، بعدما عاد الثنائى منتصف الأسبوع للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض بعد التعافى من فيروس كورونا.





وحصل الزمالك على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح الأحد، استعداداً لمواجهة دجلة فى مساء اليوم ذاته، بعدما انتهى الفريق بالأمس من معسكره الذى استمر لمدة 14 يوما فى برج العرب، حيث تواجد عواد على مقاعد البدلاء فى لقاء بيراميدز الودى، الذى شهد خسارة الزمالك بهدف نظيف، وتواجد فى حراسة مرمى الفريق الأبيض خلاله الحارس محمد أبو جبل.