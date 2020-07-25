اخبار الرياضه

مصطفى فتحى لاعب الزمالك يرزق بطفلته الأولى "هايا".. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى لاعب الزمالك يرزق بطفلته الأولى "هايا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق النجم مصطفى فتحى، لاعب نادى الزمالك، بمولودته الأولى التى أطلق عليها اسم "هايا"، داعيا الله أن ينبتها نباتا حسنا ويجعلها قرة عين لوالديها ويجعلها من أهل الصلاح والتقوى.

mostafafathy30_113386543_1657087734440591_1067524848439533690_n
 

ونشر فتحى، عبر حسابه على انستجرام، عدة صور من داخل المستشفى مع طفلته بعد ولادتها مباشرة ووالدتها، صحبها بتعليق: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، رزقنى الله بمولوده اسميتها هايا مصطفى فتحى، اللهم أنبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لوالديها واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى.. الحمد لله".

mostafafathy30_110425872_2701114393506240_4111104707352894863_n
 

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة استبعاد مصطفى فتحى وكريم بامبو، لاعبى الفريق، من حسابات المشاركة فى المباريات الودية حيث لن يشارك الثنائى فى مواجهة وادى دجلة، المحدد لها غدا الأحد، وذلك بعد تعافى الثنائى من فيروس .

Advertisements

 

mostafafathy30_109751624_1354507738079640_5503651633368343635_n
 

ويرغب الجهاز الفنى للزمالك فى مواصلة الثنائى الخضوع للبرنامج التأهيلى ثم المشاركة فى التدريبات الجماعية والوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل الدفع بهما فى المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة، حتى لا يتسبب التسرع فى إشراكهما فى لحاق أى إصابة عضلية بهما، بعدما عاد الثنائى منتصف الأسبوع للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض بعد التعافى من فيروس كورونا.

 

Capture
 

وحصل الزمالك على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته صباح الأحد، استعداداً لمواجهة دجلة فى مساء اليوم ذاته، بعدما انتهى الفريق بالأمس من معسكره الذى استمر لمدة 14 يوما فى برج العرب، حيث تواجد عواد على مقاعد البدلاء فى لقاء بيراميدز الودى، الذى شهد خسارة الزمالك بهدف نظيف، وتواجد فى حراسة مرمى الفريق الأبيض خلاله الحارس محمد أبو جبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى فتحى لاعب الزمالك يرزق بطفلته الأولى "هايا".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا