شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يعتمد ميزانية النشاط الرياضى فى اجتماع الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى فى اجتماعه المُقرر له الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل هيكلة النشاط الرياضى، وكذلك الميزانية الخاصة التى تم رصدها لهذا القطاع قبل مطلع الموسم الجديد، خاصة فى ظل الاجتماعات التى عقدها محمود الخطيب رئيس النادى خلال الأيام الماضية مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى، ويناقش المجلس كذلك خلال الاجتماع الذى سيُعقد عبر "تقنية الفيديو كونفرانس" عدة أمور خاصة بالقلعة الحمراء، سواء على الصعيد الإنشائى أو الخدمى أو الرياضى، ويبحث المجلس كذلك ملفات أخرى خاصة بالعملية الإنشائية التى تتم حالياً على قدم وساق فى مقر الجزيرة وفرعى مدينة نصر والجزيرة، ويأتى اجتماع مجلس الأهلى قبل عدة ساعات من ودية الفريق أمام الجونة المقرر لها الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم بالتتش.

على صعيد متصل، تلقى الأهلى موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة، بالموافقة على تأجيل زيادة قيمة العضوية حتى عقد أقرب جمعية عمومية غير عادية بسبب الظروف الحالية التى تعيشها البلاد جراء جائحة كورونا.

وتبلغ قيمة العضوية العامة حاليا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع فروع الأهلى، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة إلى المؤهل دون العالى فتبلغ قيمة العضوية 600 ألف جنيه لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية إلى 750 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالى فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع (العضوية العامة)، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.