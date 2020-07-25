شكرا لقرائتكم خبر عن حراسة مرمى الزمالك تشتعل بمنافسة ثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مركز حراسة المرمى فى فريق الزمالك هو المركز الوحيد داخل فريق الزمالك الملىء بالنجوم، حيث يضم حراسة مرمى الزمالك 4 حراس مميزين وهم محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد ومحمد صبحى، إلا أن المنافسة الفعلية على حراسة مرمى الزمالك فى المباريات الرسمية المقبلة فى الدورى ودورى أبطال أفريقيا تنحصر بين الثلاثى محمد أبو جبل وجنش وعواد.

محمد أبو جبل الحارس الأساسى منذ بداية الموسم وكان أحد أسباب المهمة لحصول الزمالك على بطولتى السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والسوبر المحلى أمام الأهلى، وهو ما يجعل كارتيرون المدير الفنى للزمالك يفضل الاعتماد على أبو جبل فى الفترة المقبلة، بينما ينافس أبو جبل بقوة محمود جنش العائد من الإصابة الطويلة بقطع فى وتر إكيلس، حيث يرغب الأخير فى استعادة عرينه الذى فقده بسبب الإصابة أولا وتألق أبو جبل ثانيا، بينما يأتى محمد عواد فى المركز الثالث من حيث فرص التواجد فى تشكيلة الزمالك بعدما حصل على الفرصة كاملة مع انطلاق الموسم، إلا أنه لم يتمسك بالفرصة وتسبب فى خسارة الزمالك العديد من المباريات الهامة وكان أحد أسباب انعدام فرص الزمالك فى المنافسة على الدورى هذا الموسم.

من ناحية أخرى تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة فى الزمالك عن المغربى حمدى أحداد لاعب الزمالك المعار الى الرجاء المغربى، وموقفه من استمراره مع فريقه حتى نهاية الموسم فى ظل الاضطراب الذى سيطر على معظم دوريات العالم بسبب انتشار فيروس كورونا وما ترتيب عليه من توقف النشاط الكروى، وقال المشرف على الكرة فى الزمالك لجريدة البطولة المغربية: "عقد الإعارة الذى أبرمناه الصيف الماضى مع نادى الرجاء بشأن حميد أحداد، كان يتضمن بندا يسمح للنادى المغربى بتفعيل خيار الشراء، ومع اقتراب نهاية الموسم وقبل انقضاء المهلة المحددة فى تاريخ 30 يونيو، راسلنا إدارة الرجاء حول مدى رغبتهم فى تفعيل بند شراء عقد أحداد".