شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلى "الكبير أوى" فى الإيجيبشن ليج قبل عودة المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادى الأهلى لاستكمال مشواره المحلى بعد أن أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول المباريات المؤجلة و4 أسابيع من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالى 19-2020، الذى تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك في أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

وبعيداً عن الصدارة هناك 7 أرقام مميزة أستحوذ عليها الأهلى أيضاً قبل تجميد النشاط نستعرضها فى السطور التالية..

يعد الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للشباك النظيفة فى 13 لقاء، ويعتلى محمد الشناوى حارس الأهلى قائمة أكثر الحراس حصولا على الكلين شيت برصيد 12 مباراة .

الأهلى هو صاحب أقوى خط هجوم فى المسابقة برصيد 46 هدفا سجلها لاعبوه فى 17 مباراة ما يشير إلى قدرة الفريق على كسر الرقم القياسى فى عدد الأهداف خلال موسم واحد بالدوري، والمسجل باسمه أيضًا.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى فى عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد فى الدوري، بعد تسجيل الفريق 75 هدفا فى نسخة (2017-18) تحت قيادة حسام البدري، ووصل المعدل التهديفى إلى 2.20 هدفا فى المباراة الواحدة.

وكان الأهلى سجل خمسة أهداف فى مباراتين، الأولى أمام أسوان فى اللقاء الذى انتهى (5-1) أمام أسوان فى استاد أسوان بالأسبوع الثالث، والثانية أمام طنطا فى اللقاء الذى انتهى (5-0) فى الأسبوع الـ13 فى استاد القاهرة.

ويعد المارد الأحمر صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة أيضاً فلم تهتز شباكه سوى 4 مرات فيما يعد أضعف دفاع إف سى مصر وأسوان ووادى دجلة تلقت شباكهم 27 هدفا.

ويعد المارد الأحمر أكثر الأندية فوزاً برصيد 16 مباراة، سموحة وطنطا الأكثر تعادلا برصيد 10 تعادلات، وإف سى مصر الأكثر هزيمة برصيد 10 هزائم.

وقبل توقف مسابقة الدوري اعتلى فريق الأهلى قائمة أكثر الأندية التي سجل لها لاعبين بواقع 14 لاعب ، يتصدرهم وليد سليمان برصيد 6 أهداف ثم حسين الشحات والنيجيرى أجاى برصيد 5 أهداف لكل منهما ثم رمضان صبحى وأفشة برصيد 4 أهداف لكل منهما ، ومروان محسن وعلى معلول وعمرو السولية وأحمد الشيخ برصيد 3 أهداف لكل منهما ، والمغربى وليد ازارو هدفين ، وسجل حمدى فتحى ورامة ربيعة ومحمد هانى وأيمن أشرف هدفاً لكل منهما .

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ويعتلى لاعبو الأهلى قائمة أكثر الاعبين صناعة للفرص برصيد 125 فرصة ويتصدرهم التونسى على معلول الظهير الايسر للمارد الأحمر الذى صنع 6 فرص .

كما يملك الاهلى في جعبته رقم مميز فهو الفريق الوحيد الذى لم يهزم بمسابقة الدوري قبل توقفها، وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواجهات أول 5 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، كما أعلنت موعد المباريات المؤجلة من الدور الأول، وجاءت مواجهات الأهلى فى الأسابيع الخمسة التى تم الإعلان عنها كالتالى..

الأهلى × إنبى .. 9 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الإنتاج .. 14 أغسطس .. استاد السلام .. 9 مساءً

الأهلى × أسوان .. 17 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الزمالك .. 22 اغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً

الأهلى × الجونة .. 26 أغسطس .. استاد القاهرة .. 9 مساءً