شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم اليوم استعداداته لانعقاد الجمعية العمومية للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى نادى الزمالك، اليوم، السبت، الاستعدادات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية لاعتماد ميزانية النادى التى ستقام على مدار غدا، الأحد، وبعد غد الإثنين، حيث ستقوم الإدارة التنفيذية لنادى الزمالك بالإشراف وتنفيذ ومتابعة إجراءات الاستعداد للعمومية ومنها تعليق اللافتات الخاصة بدخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة خلال الجمعية العمومية لتفادى التكدس والتزاحم على الأبواب، كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية.

كما قرر مجلس إدارة الزمالك تأكيدًا على الشفافية والنزاهة عدم دخول النادى يومى الجمعية العمومية إلا لحاملى بطاقات العضوية فقط المسجلين فى كشوف الجمعية العمومية وعن طريقة التصويت وينتهى المجلس اليوم من تخصيص سرادق لعملية التصويت مجهز بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بممر شارع الملك فاروق فيما سيلزم وجود بطاقة الرقم القومى مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت ولن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل البطاقتين معًا.

فيما استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بالاتفاق مع نظيره بوادي دجلة على خوض المباراة الودية التي ستقام بين الفريقين، غدا الأحد، باستاد بتروسبورت في الثامنة مساءً، نظرا لانشغال مقر نادى الزمالك فى ذلك اليوم بإقامة الجمعية العمومية الخاصة بمناقشة ميزانية النادى التى ستقام على مدار يومى الأحد والإثنين المقبلين.

وحصل الزمالك على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الانتهاء من معسكر برج العرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته غد، الأحد، استعداداً لمواجهة دجلة فى مساء اليوم ذاته، بعدما انتهى الفريق بالأمس من معسكره الذى استمر لمدة 14 يوما فى برج العرب وذلك بالمواجهة الودية التى جمعت الفريق الأبيض مع بيراميدز وانتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد.