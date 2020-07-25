رياضة | قرار جديد من فايلر في قضية أحمد فتحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من فايلر في قضية أحمد فتحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بالكرة في ملعب لجننة التخطيط بالنادي، بشأن قضية أحمد فتحي مع الأهلي.

ويريد أحمد فتحي، التراجع عن قراره بعدم التجديد للأهلي، وتوقيع عقد جديد مع القلعة الحمراء، والتراجع عن الانضمام لنادي بيراميدز.

ولم تقرر لجنة التخطيط بالفريق موقف فتحي حتى الآن، والذي يواصل تدريباته مع الفريق استعداداً لإستئناف مشوار الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

ويرى فايلر أن حسم ملف فتحي أمر إداري بحت، يخص مجلس إدارة القلعة الحمراء، بغض النظر عن الأمور الفنية.