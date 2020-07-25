رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. الصراع مشتعل بين رونالدو وإيموبيلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. الصراع مشتعل بين رونالدو وإيموبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال الصراع مشتعل بين هدافي الدوري الإيطالي، وعلى الأخص البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس وبين الإيطالي تشيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو.

استطاع تشيرو إيموبلي قلب الموازين وتصدر جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 31 هدفاً، بفارف هداف واحد على صاروخ ماديرا رونالدو.

وبعدما انتهت الجولة الماضية بالتساوي بين الثنائي برصيد 30 هدفاً لكل منهم، استطاع الإيطالي احراز هدف في شباك كالياري بالجولة الحالية، ورفع رصيده إلى 31 هدفاً.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي كالآتي:-

1- تشيرو إيموبلي 31 هدفًا.

2- كريستيانو رونالدو 30 هدفًا.

3- روميلو لوكاكو 21 هدفًا.

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4- فرانشيسكو كابوتو 19 هدفًا.

5- جواو بيدرو 18 هدفًا.

6- لويس مورييل 18 هدفًا.

7- دوفان زاباتا 18 هدفًا.

8- جوسيب اليسيتش 15 هدفًا.

9- ايدين دزيكو 15 هدفًا.

10- أندريا بيلوتي 15 هدفًا.