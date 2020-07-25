شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يعتمد هيكلة النشاط الرياضي والميزانية الخاصة بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتمد مجلس إدارة النادى الاهلي في إجتماعه المُقرر له الواحدة ظهر الثلاثاء المقبل هيكلة النشاط الرياضي وكذلك الميزانية الخاصة التى تم رصدها لهذا القطاع قبل مطلع الموسم الجديد خاصة في ظل الأجتماعات التى عقدها محمود الخطيب رئيس النادي خلال الأيام الماضية مع رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي ، ويناقش المجلس كذلك خلال الأجتماع الذي سيُعقد عبر "تقنية الفيديوكونفرانس" عدة أمور خاصة بالقلعة الحمراء، سواء على الصعيد الإنشائى أو الخدمى أو الرياضى ويبحث المجلس كذلك ملفات أخرى خاصة بالعملية الإنشائية التى تتم حالياً على قدم وساق فى مقر الجزيرة وفرعى مدينة نصر والجزيرة ، ويأتى اجتماع مجلس الأهلى قبل عدة ساعات من ودية الفريق أمام الجونة المقرر لها الخامسة والنصف من مساء نفس اليوم بالتتش.

على صعيد متصل ، تلقى الأهلى موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة، بالموافقة على تأجيل زيادة قيمة العضوية حتى عقد أقرب جمعية عمومية غير عادية بسبب الظروف الحالية التى تعيشها البلاد جراء "جائحة" كورونا،.

وتبلغ قيمة العضوية العامة حاليًّا 500 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع فروع الاهلي، و175 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و200 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة إلى المؤهل دون العالي فتبلغ قيمة العضوية 600 ألف جنيه لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و300 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، ومن المقرر أن ترتفع قيمة العضوية إلى 750 ألف جنيه بالنسبة للمؤهل العالى لجميع الفروع، و250 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و250 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس، أما بالنسبة للمؤهل دون العالي فسوف تصل قيمة العضوية إلى مليون جنيه لجميع الفروع (العضوية العامة)، و400 ألف جنيه لفرع الشيخ زايد، و400 ألف جنيه لفرع التجمع الخامس.