شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 9 معلومات عن 76 ركلة جزاء فى الإيجيبشن ليج قبل عودة المسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواجهات أول 5 أسابيع من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الحالى 19-2020 الذى تقرر استئنافه اعتبارًا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

وقبل توقف مسابقة الدوري احتسبت 76 ركلة جزاء نستعرض كواليسها في السطور التالية..

1_ احتسبت 76 ركلة جزاء سجلت 56 بنجاح وأهدرت 20 ركلة.

2_ يعد الثنائى أحمد الغندور وأحمد العدوى هما أكثر الحكام احتساباً لركلات الجزاء حيث احتسب كل منهما 6 ركلات.

3_ فيما يعد نادى المصرى البورسعيدى و مصر المقاصة هما أكثر الأندية تلقياً لركلات الجزاء برصيد 6 ركلات.

4_ فيما كان أسوان والإسماعيلى أكثر الأندية احتساباَ ضدهم ركلات جزاء برصيد 9 ركلات .

5_ يعد المصرى البورسعيدى هو أكثر الأندية تسديداً من ركلات الجزاء حيث سجل 7 ركلات.

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6_ تقدم 45 لاعبا لتسجيل ركلات الجزاء يتصدرهم الثلاثى سعيدو سنبوري لاعب المصرى، محمود علاء لاعب الزمالك وعبد الله السعيد نجم بيراميدز برصيد 4 ركلات .

7_ يعد طلائع الجيش هو أكثر الأندية إهداراً لركلات الجزاء برصيد 4 ركلات.

8_ يعد محمد سمير ثابت لاعب المقاولون هو اللاعب الأكثر إضاعة لضربات الجزاء ركلتين.

9_ وتصدى 15 حارس مرمى لركلات الجزاء يتصدرهم الرباعى محمد مجدي، الهاني سليمان، محمد بسام، عماد السيد برصيد ركلتين لكل منهم.