شكرا لقرائتكم الفوج الخامس والأخير لحكام الدوري يخضع لمسحة كورونا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الفوج الخامس والاخير لحكام الدوري الممتاز لمسحة كورونا استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم 6 اغسطس المقبل والتي تبدأ بمباراة الزمالك امام فريق المصري. كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة أن هناك 44 حكما حصلوا على رخصة حكم الـvar ومساعد var خلال الفترة الماضية استعداداً لاستئناف بطولة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، والتى تبدأ بمباراة الزمالك والمصرى.

وتبحث لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إمكانية زيادة عدد رخص حكام الـvar بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد. فى سياق متصل، أعلن وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية تسلمت 10 أطقم سماعات حديثة للحكام استعدادًا لاستخدامها فى إدارة مباريات الدورى الممتاز، مضيفًا أن السماعات على أعلى مستوى وسوف يتم استخدامها فى مباريات الدورى القادمة بعد شكاوى الحكام من السماعات القديمة والتشويش أثناء المباريات، لذا تم استقدام السماعات الجديدة لاستخدامها مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.

وظهرت نتيجة المسحات التى خضع لها الفوج الرابع من الحكام، وعددهم 38 حكما وجاءت النتيجة سلبية لجميع الحكام، ومن المقرر أن ينتظم الفوج الرابع فى معسكر مغلق استعدادا لاستئناف الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل، وكانت المسحات التى خضع لها الحكام بشكل عام قد أسفرت عن حالة واحدة إيجابية وتم عزلها وخضوعها لبروتوكول العلاج من فيروس كورونا.