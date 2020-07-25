الجولة الختامية لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو تنطلق السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق السبت منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وذلك في صالة جوجيتسو أرينا في العاصمة أبوظبي، وستشهد الأمسية التي طال انتظارها تتويج أصحاب المراكز الأولى مع حظوظ كبيرة لأندية العين والوحدة وبني ياس التي تصدرت الفئات المختلفة من الجولتين السابقتين، كما يتمتع ناديي الجزيرة والظفرة بحظوظ جيدة أيضاً للتقدم في سلم الترتيب وتحقيق عدد من الميداليات الملونة.

وتقام منافسات الجولة الثالثة بنظام الحزام المفتوح، حيث يتنافس المشاركون من مختلف الأحزمة ضمن ثلاث فئات، تشمل فئة الرجال فوق سن 18 سنة، وفئة الشباب تحت 21 عاماً، وفئة الناشئين تحت 18 عاماً في مختلف الأوزان، وتبلغ مدة النزالات لفئة الناشئين 4 دقائق فيما تزيد، إلى 6 دقائق للشباب والرجال.

وانطلاقاً من الحرص على إقامة المنافسات في بيئة آمنة، ونظراً لأهمية الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين، ستقام المنافسات وسط إجراءات احترازية صارمة، وفقاً للبروتوكول الطبي الذي صدر أخيراً عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

من جانبه قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو محطة أساسية في مسيرة اللاعبين الراغبين للانطلاق نحو العالمية، وتمثل هدفاً لكل لاعب إماراتي، وأضاف: «اتحاد الإمارات للجوجيتسو كان سبّاقاً في العودة لتنظيم الفعاليات مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة، حيث قدمنا مثالاً حياً عن أهمية التعامل الإيجابي في مواجهة التحديات، وتمثل الهدف من سرعة العودة للأنشطة في توجيه عدة رسائل للمجتمع تدعو للتفاؤل، والتمسك بالأمل، وتؤكد إمكانية ممارسة الرياضة بشكل عادي مع توفير الإجراءات الاحترازية السليمة».

من جهته، قال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تأتي منافسات الجولة الثالثة والختامية من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو انعكاساً واضحاً لمدى استعداد أبوظبي لتنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الرياضية في ظل الظروف الراهنة، وبخاصة مع التزام الإمارة بوضع وتنفيذ أعلى المعايير والتدابير الإجرائية الوقائية التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين».

وبدوره أكد خليفة المزروعي، مدير العلاقات الحكومية في شركة الإمارات العالمية للألومنيوم أن الرياضة تلعب دوراً كبيراً في المحافظة على الصحة العامة، الجسدية والنفسية والتصدي للأمراض والفيروسات وخصوصاً في الوقت الراهن، وأضاف أن الرياضة تساهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تعزيز الصحة والسع