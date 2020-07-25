«الحكام الأفارقة جاملونا عشان نوصل كأس العالم 90».. أحمد شوبير يرد على مزاعم فاروق جعفر

علّق الإعلامي وحارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير على تصريحات نجم الزمالك السابق، فاروق جعفر، بأنه تمت مجاملة الأندية المصرية ومنتخب مصر من قبل الحكام الأفارقة.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" قائلاً: “‏على مدى ست سنوات كاملة كابتن للنادي الأهلي وأيضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم أجلس يوما مع حكم في مباراة لا محليا ولا افريقيا ولا دوليا”.

وفي وقت سابق، صرح جعفر بأن الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها خلال حقبة الثمانينات من الحكام الأفارقة في مصر.

وقال جعفر، في تصريحات لقناة الزمالك أمس الجمعة، إن خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي، بعض الأندية المصرية كانت يتم مجاملتها من الحكام الأفارقة.

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وأضاف لاعب الزمالك السابق أن المباريات التي كانت تلعب البطولة الأفريقية داخل مصر، كانت الأندية المصرية تستفاد من أخطاء التحكيم.

وقال جعفر: "بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسأل اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء أو أطرد لاعب من الفريق الخصم؟".

وأشار إلى أن وخلال مباريات منتخب مصر بالتصفيات الافريقية لكأس العالم 1990، كان الحكام يتغاضون عن بعض الكرات، قائلاً: "الكرة كانت تدخل المرمى ولا يحتسبها الحكم."

وتابع: "نادي الإسماعيلي ايضا استفاد من الاخطاء التحكيمية وفاز ببطولة أفريقيا للأندية، بعدما قام علي أبو جريشة بالحصول على الكرة بيده".

وأشار جعفر إلى أن منتخب مصر عام 1990 كان به العديد من العناصر المميزة لكنه لم يكن الأفضل في إفريقيا،على عكس الجيل الذهبي في عام 2009 و 2010 الذي لم يتأهل إلى كأس العالم.