شكرا لقرائتكم خبر عن توقف كورونا ينعش حظوظ الناشئين.. فرق الدورى تعيد النظر فى نجوم المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنعش توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد، لفترة طويلة استغرقت 147 يوما منذ مارس الماضي، حظوظ الناشئين في الكرة المصرية للمشاركة مع فرقهم في الدوري الممتاز، طامحين إلى تثبيت أقدامهم وإثبات كفائتهم بالحصول على فرصة.

واتجهت الأندية لتدعيم صفوفها بعدد من الناشئين بعد العودة إلى التدريبات نهاية يونيو الماضي، بعدما ارتفعت أسعار الصفقات بشكل كبير، في الوقت الذي تعاني فيه الأندية من خسائر مادية كبيرة بسبب توقف كورونا حتى أن بعضها عجز عن دفع مستحقات لاعبيه.

الزمالك يصعد 7 ناشئين

أكد طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادى الزمالك، إنه تم بالفعل تصعيد 7 لاعبين من القطاع، من انضمامهم لمعسكر الفريق الكروى الأول المقام حاليًا فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، وأوضح رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، أن اللاعبين مواليد ما بين 1999 وحتى 2001، وهم بيسو "ديفندر"، ياسين مرعى "مساك وباك ليفت" حسام عبد المجيد "مهاجم"، حسام أشرف "مهاجم"، أسامة فيصل مهاجم منتخب مصر، سيف فاروق جعفر صانع ألعاب، وحاتم محمد محمود "باك ليفت".

5 ناشئين في الأهلي

يشهد النادي الأهلى فى الفترة الأخيرة، ومنذ عودة الفريق الأحمر إلى التدريبات آخر يونيو الماضى، عملية ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق بتصعيد عدد من الناشئين بناءً على توصية رينية فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، لخفض معدل الأعمار فى الفريق والاستعانة بالعناصر اللازمة. فايلر قرر تصعيد 4 ناشئين يتدربون الآن مع الفريق الأول وهم: محمد فخري، محمد شكري، العربي بدر، شادي رضوان في مراكز مختلفة لتدعيم صفوف الفريق الأول فيما يتدرب مع الفريق الأول منذ فترة طويلة مصطفى شوبير الذي تم قيده محلياً وأفريقياً.

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6 ذئاب في المقاولون

يجهز عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، 6 ناشئين من قلعة ذئاب الجبل لخلافة محمد صلاح نجم المقاولون السابق وليفربول الإنجليزى حالياً، والذى شق طريقه مع الساحرة المستديرة من داخل قلعة الجبل الأخضر، وكان المقاولون قد صعد الثنائى محمد علي، ويوسف أبو هشيمة، قبل أن يضم إليهما بدرى طلبة، ويوسف حسن، وفضل أباظة، وتايسون، فى إطار خطة الجهاز الفنى للذئاب لمنح الأولوية لقطاع الناشئين فى تدعيم الفريق الأول، فى ظل ارتفاع أسعار اللاعبين مؤخراً.

وكان البدرى طلبة قد سجل هدف تعادل المقاولون فى اللقاء الودى الذى جمع ذئاب الجبل بأسوان، فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، كما شارك فضل أباظة فى المباراة وحصل على إشادة الجهاز الفني.

المصري

قرر طارق العشري، المدير الفني للمصري البورسعيدي، الاعتماد على قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة أزمة النقص العددي في صفوف النادي المصري، وصرح العشري أن قائمة الفريق تقتصر على 22 لاعبا فقط، كما أن هناك مشكلة مع الفيفا تمنعه من إبرام صفقات جديدة للفريق، مما أجبرهم على البحث عن عناصر مميزة في صفوف الناشئين.

طنطا

قرر أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، ضم لاعبين من قطاع الناشئين خلال معسكر الفريق بالإسكندرية وذلك للاستعانة بهم خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز، حيث يضم 34 لاعبا.

الإنتاج الحربي

استعان الإنتاج الحربي بأربعة ناشئين في الفترة الأخيرة كان من بينهم نجل شوقي غريب، مدرب المنتخب الأوليمبي، إلا أن تزايد إصابات كورونا أدت إلى إلغاء معسكر الفريق الذي كان مقاماً بمدينة شرم الشيخ.