شوبير ردًا على فاروق جعفر: لم أجلس يومًا مع حكم محليًا أو إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رد أحمد شوبير قائد الأهلي ومنتخب مصر السابق على تصريحات فاروق جعفر قائد الزمالك السابق المتعلقة بوجود اتفاقات مع الحكام الأفارقة في البطولات الإفريقية بثمانينيات القرن الماضي.

وقال شوبير في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على "تويتر" فجر السبت: "على مدي ست سنوات كاملة كابتن للنادي الأهلي وايضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم أجلس يوما مع حكم في مباراة لا محليا ولا إفريقيا ولا دوليا."

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وتحدث فاروق جعفر لقناة الزمالك، قائلًا: "زمان كان الحكام الأفارقة يجلسون مع قائد الفريق والإدارة معنا وفي أندية أخرى، للاتفاق إن كنت ترغب في ركلة جزاء أو طرد لاعب من المنافس، وكنت أحضر هذه الجلسات."

واستطاع فاروق جعفر أن يقود الزمالك لتحقيق بطولتي إفريقيا للأندية الأبطال (دوري أبطال إفريقيا حاليًا) في نسختي 1984، و1986.

وخاض فاروق جعفر مسيرة طويلة كلاعب ثم مدير فني امتدت منذ أول مباراة مع الزمالك عام 1971 حتى أخر تجربة تدريبية له عام 2016.