وكيل محمد الشناوي: عقد اللاعب مع الأهلي لا يشمل شرط جزائي ويمكنه الاحتراف

كشف حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، تفاصيل تمديد عقد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 5 سنوات. وأكد حازم الحديدي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عقد محمد الشناوي لا يتضمن شرط جزائي وهو ابن من أبناء الأهلي". النهار: "عقد محمد الشناوي لا يتضمن شرط جزائي وهو ابن من أبناء الأهلي". وعن عروض احترافه، علق: "من الطبيعي أن يمتلك الحارس عروض في Advertisements الفترة الماضية بعد تألقه ولكن توقفت بسبب الفترة الماضية بعد تألقه ولكن توقفت بسبب كورونا ". وتابع: "من الممكن أن يحترف اللاعب خارج الأهلي ولكن في حالة وحيدة وهي موافقة مسئولي القلعة الحمراء". وكان الأهلي قد جدد عقده مع حارس مرمي الفريق الأول محمد الشناوي، ليمتدد معه لخمس مواسم قادمة.

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